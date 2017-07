Supportersclubs Rode Duivels komen met wanhoopskreet in het stadiondossier en eisen het ontslag van ondervoorzitter Bart Verhaeghe

De preses van Club Brugge is in de ogen van het Fanboard 1895, het orgaan dat alle supportersclubs van de Rode Duivels vertegenwoordigt, de boeman in het hele stadionverhaal. Verhaeghe is namelijk ook ondernemer en heeft met UPLACE een project lopen dat niet in het kraam van het Eurostadion past. Terwijl neemt hij ook alle belangrijke beslissingen binnen de Belgische voetbalbond (KBVB).

Ontslag in alle functies

Dat zit het Fanboard dwars. De supporters van de Rode Duivels vragen Verhaeghe om de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen in alle functies binnen de Pro League en de KBVB. "Enkel zo kan men een structurele en duurzame vooruitgang van het Belgische voetbal realiseren", klinkt het.

Drie obstakels

De deadline van midden augustus komt er snel aan. De buurtweg op parking C, de milieuvergunning en de bouwvergunning vormen nog steeds obstakels in de bouw van het Eurostadion. Met deze wanhoopskreet hopen de fans van de Rode Duivels de druk op de bevoegde ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege op te voeren.