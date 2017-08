Doelman beklaagt zich keuze om te blijven niet: "In een relatie soms ook ruzie, maar dan toch ook geen spijt van keuze voor mooi meisje?"

Die keuze gaat over de kans die Van Crombrugge kreeg om naar Ajax te gaan als tweede doelman. De Amsterdammers wilden zelfs vier miljoen euro betalen, een bedrag waar ook Eupen zich kon in vinden.

Maar Van Crombrugge wilde in België blijven en nog een jaartje bevestigen bij Eupen, alvorens een stap in het diepe te zetten. “Ik heb er over nagedacht. 90% zou voor Ajax gekozen hebben, maar ik wilde blijven.”

Na de 0-5 tegen Essevee was Van Crombrugge niet tevreden. "Neen, er meteen vijf binnenkrijgen doet geen deugd. We hebben er een paar echt in cadeauverpakking weggegeven. Op deze manier kunnen we weer 80 tegengoals krijgen op een seizoen."

Toch is hij nog steeds blij met zijn keuze om te blijven: "Als je reuze hebt met je vriendin in een relatie, ga je toch ook niet beklagen dat je voor een mooi meisje hebt gekozen? Het hoort er soms bij."