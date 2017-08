Verrassende transfer in de maak voor Benito Raman?

Bij Standard ligt Raman vooralsnog niet in de bovenste schuif van kersvers trainer Sa Pinto. De gewezen aanvaller van KAA Gent past niet in de plannen van de Portugese trainer, maar hoeft langs de andere kant ook niet per se weg in Luik.

Eerder deze zomer was er al voorzichtige interesse van Zulte Waregem, maar concreet werd dat nooit. Nu is er mogelijk een verrassende transfer in de maak voor Raman. Volgens Het Laatste Nieuws wil de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf onze landgenoot in huis halen.