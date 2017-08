Weiler blijft vertrouwen hebben in 'Teo' (maar veel andere keuzes heeft hij niet)

Isaac Kiese Thelin is voorlopig geblesseerd, maar de Zweed heeft ook nog nooit de indruk gegeven de aanval te kunnen dragen. En dan is er nog Silvère Ganvoula, die wel stappen zet. "Hij maakt inderdaad serieuze progressie. Maar of dat genoeg is voor Anderlecht weet ik nog niet", aldus Weiler. "Over een mogelijke uitleenbeurt spreken we pas eind augustus."

En dus is de spoeling voorin bijzonder dun. Zeker omdat Teodorczyk nog niet het niveau haalt van begin vorig seizoen. "Maar ik ben blij met het werk dat hij verricht", aldus Weiler. Eén mogelijke oplossing is om Henry Onyekuru eens mee in de spits te zetten. Maar Weiler speelt liefst met een grote, sterke targetman. En dat is de Nigeriaan nu eenmaal niet.