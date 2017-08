OHL opende zijn seizoen met een 17-jarig jeugdproduct 90 minuten tussen de lijnen: "Dit had ik nog nooit meegemaakt"

"Dat ik nu al een basisplaats zou krijgen had ik voor het seizoen nooit durven denken", vertelt de centrumverdediger in gesprek met Voetbalkrant.com. "Mijn doel was het niveau van de trainingen zo goed mogelijk oppikken, en leren van de ervaren spelers. Door de blessure van Clément Fabre kwam mijn kans sneller dan verwacht."

Gillekens deelt dit seizoen de kleedkamer met zijn oudere broer en doelman Nick Gillekens (22). "Dat was in he begin speciaal, maar nu hecht ik er geen belang meer aan. We wonen allebei nog thuis, op die manier kunnen we samen naar de training rijden."

Op het vlak van coaching merk ik dat mijn broer mij harder aanpakt dan de rest

"Of het anders is om je broer achter je te hebben staan in de verdediging? Op het vlak van coaching merk ik dat hij zich op mij rapper kwaad maakt. Hij wil me dan even aanpakken, dat kan ik wel van me afzetten." (lacht)

Zo'n debuutmatch smaakt bij de 17-jarige Gillekens naar meer. "Ik hoop dat ik kan blijven staan, want de sfeer met al die supporters had ik nog nooit meegemaakt", besluit de Jonge Duivel. "In de verdediging zal de club zich wellicht nog versterken. Het is nu aan mij om mijn best te blijven doen."