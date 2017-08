Opmerkelijk: Anderlecht probeert gehuurde speler nog te slijten aan andere eersteklasser

door Johan Walckiers

Isaac Kiese Thelin werd bij Waasland-Beveren aangeboden

Foto: © photonews

René Weiler smeet gisteren onverwacht Isaac Kiese Thelin in de spits. We mogen wel zeggen dat het experiment geen al te groot succes werd. De Zweed lijkt ook niet meer in de plannen voor te zullen komen, want ze proberen nu al van hem af te komen.