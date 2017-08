Aad De Mos predikt: "Ik vrees voor de coach als ze dit weekend niet winnen" en "Koop nooit oude, versleten paarden"

"De goede match tegen Marseille was hun probleem", predikt Aad De Mos in Het Nieuwsblad. "Het is geen schoolreisje meer. Koop nooit oude, versleten, luie of geblesseerde paarden. Proto of Lombaerts? Ik begin er niet aan, over the hill."

"Als Oostende niet wint van Antwerp, dan vrees ik voor de coach. En Vanderhaeghe moet nu geforceerd streng zijn. Ik merk dat Oostende een van de ploegen is die aanvallend voetbal wil brengen, met trainers die te romantisch zijn."

Marc Degryse was vorige week na de 0 op 9 ook al kritisch in Extra Time: "Er was niet echt reden om te verwachten dat ze nu met 0 op 9 zouden staan. Een valse start en nu is het achterin echt rampzalig. Het vertrouwen is weg, ze zijn niet alert. De twijfel in de ploeg is groot."

“Er zijn strubbelingen met een aantal spelers die weg willen en er zit ook wat nonchalance in de groep dat het gaat goedkomen. Yves Vanderhaeghe zei ook al dat er te weinig smeerlapkes in de ploeg zitten. Misschien kunnen ze even naar Pairi Daiza gaan.”