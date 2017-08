Genk wil dan toch nog een speler laten vertrekken, mogelijk zelfs naar andere eersteklasser

De 23-jarige aanvaller kwam in januari naar Limburg, maar heeft nog niet veel kunnen laten zien. Op de eerste speeldag mocht hij nog invallen tegen Waasland-Beveren en scoorde hij ook, maar sindsdien is hij in de hiërarchie serieus gedaald.

Nu is er ook interesse voor hem vanuit België. Zowel KV Kortrijk als Eupen willen hem een seizoentje huren, weet Het Nieuwsblad. Die twee clubs zijn nog op zoek naar aanvallende versterking. Maar er is ook interesse uit het buitenland.