Er ruiken er bloed: "Er zijn me al verschillende coaches aangeboden, hoe is het in godsnaam mogelijk!"

De makelaars die in het Belgische voetbal rondlopen hebben immers bloed geroken. Devroe stond er perplex van. "Er stond me aan de kleedkamer na de nederlaag tegen Eupen iemand op te wachten om CV's van spelers af te geven. Hoe ik reageerde? Ik ben die gewoon voorbijgelopen. Zoiets doe je toch niet?", zei hij in het praatprogramma van HLN, Vista.

Maar het gaat zelfs verder, want Devroe krijgt ook telefoontjes voor andere aanbiedingen. "Er zijn me zelfs al verschillende coaches aangeboden. Hoe is het in godsnaam mogelijk?", ergerde hij zich.