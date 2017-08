Dendoncker voor het eerst openhartig over transfer: "Ik kies hier niet voor, maar het speelt mee"

Dendoncker is geen veelprater, maar tegenwoordig durft hij toch al eens zijn tong roeren. Zo waren we geschrokken dat hij vorige zondag de groepsgeest op de korrel nam. "Het is ook zo. De groepsfeer is niet zoals vorig seizoen. Daar moet aan gewerkt worden", herhaalde hij.

Daar ligt ook een taak voor hem. Het probleem is echter dat hij zelf niet helemaal met zijn hoofd bij de zaken zit. Meer bij een transfer... "Ja, ik zal ook blij zijn als het 1 september is, hoe het ook uitdraait." En hij meent het. "Die transferperikelen spelen onrechtstreeks toch mee. Ik kies daar niet voor. Ik zou het ook graag in de kleedkamer laten, maar je neemt dat mee op het veld. Mentaal speelt dat mee."

Herman Van Holsbeeck liet wel weten dat hij nog geen concreet bod binnen heeft, maar er wel nog verwacht. "Ik weet het zelf niet", schudde Dendoncker het hoofd. "Als ik hier blijf, geef ik alles voor Anderlecht. Als ik vertrek... Ja, ik word daarop aangesproken. Al ga ik niet veel naar buiten. Behalve naar de Delhaize... En ja, daar heb je soms ambetante kassamedewerkers die erover beginnen", kon hij er nog mee lachen.

Dendoncker is de man waarop Anderlecht dit seizoen wil bouwen, ook wel een teken van respect. Net als het feit dat ze hem de duurstbetaalde speler ooit willen maken. "Anderlecht is altijd eerlijk met me geweest. Dat weet ik ook wel en ik ben hen daar dankbaar voor. Ik weet dat ik de laatste weken niet top was. De hele ploeg draaide minder en dan is het niet evident. Maar ik doe er alles aan." Wachten op 1 september zeker?