23:04 Aanvoerder vertrekt bij Antwerp

Antwerp ziet zijn aanvoerder Frédéric Duplus nog vertrekken. De Fransman trekt voor twee jaar naar de Franse tweedeklasser RC Lens. Hij gaat er dichter bij zijn familie voetballen.

23:02 Een kans voor Jelle Van Damme? Antwerp ziet zijn aanvoerder kort voor het einde van de zomermercato vertrekken

De zomermercato sluit bijna zijn deuren en dus is het voor veel clubs alle hens aan dek. Ook bij Royal Antwerp FC beweegt er nog heel wat. (Lees meer)

22:39 Cercle Brugge blijft shoppen

Cercle Brugge haalde nog een nieuwe speler binnen. De 26-jarige Montenegrijn Aleksandar Sofranac komt de achterhoede versterken. Hij heeft als international een brok ervaring en komt over van Rijeka.

22:36 Sevilla laat Berge niet los

Sevilla blijft jagen op Sander Berge. De Spaanse topclub bood eerder deze week nog 12 miljoen euro op het Genk-talent. Nu is een bod van 15 miljoen euro + 3 miljoen aan bonussen in de maak.

21:30 OFFICIEEL: Cercle Brugge haalde al leger nieuwe spelers binnen, maar blijft zich toch versterken

Cercle Brugge haalde deze zomer al een leger nieuwe spelers naar Jan Breydel. En toch blijft de Vereniging kort voor transfer deadline day shoppen. (Lees meer)

21:23 Standard leent tweevoudig Rode Duivel

Standard gaat Luis Pedro Cavanda één jaar huren van Galatasaray. De deal is zo goed als rond. Met zijn verhuis naar de Rouches hoopt de winger een WK-stek af te dwingen bij de Rode Duivels.

19:35 OFFICIEEL: Juventus haalt nieuwe centrale verdediger in Duitsland

Juventus huurt centrale verdediger Benedikt Höwedes voor een jaar van Schalke 04. Daarna is er ook de optie om hem definitief te kopen.

19:22 OFFICIEEL: Club Brugge haalt absolute toptransfer uit de Premier League

Club Brugge heeft woensdag een absolute toptransfer gerealiseerd. Nederlands international Jordy Clasie wordt voor een seizoen gehuurd van Southampton (zonder aankoopoptie) om het middenveld te versterken. (Lees meer)

19:05 'The Ox' kiest op het laatste moment niet voor Chelsea, maar wel andere Engelse topclub

Breaking news in Engeland! Amper een dag geleden was de transfer van Arsenal-speler Alex Oxlade-Chamberlain naar Chelsea in kannen en kruiken, maar nu is die toch afgesprongen. Er is namelijk een akkoord met Liverpool. (Lees meer)

18:46 Oplossing gevonden: 'Denayer keert terug naar zijn vorige club'

Jason Denayer beleeft niet de makkelijkste periode in zijn carrière. Geen kansen bij moederclub Manchester City, een triestige uitleenbeurt aan Sunderland, geen nationale selecties meer,... Maar er is een oplossing. (Lees meer)

17:48 Opvallend: Zomeraankoop van Lokeren keert al terug naar zijn thuisland

Sporting Lokeren pakt onder het bewind van Peter Maes uit met een opvallende transfer. Luciano Slagveer, die deze zomer werd gekocht bij Heerenveen, wordt alweer uitgeleend aan FC Twente. (Lees meer)

17:25 OFFICIEEL: Vertonghen en Alderweireld krijgen er een concurrent bij

Tottenham heeft met de 19-jarige Juan Foyth een nieuwe centrale verdediger beet. Hij ondertekende een vijfjarig contract en komt voor een dikke 8 miljoen euro over van het Argentijnse Estudiantes.

16:26 OFFICIEEL: Anderlecht heeft aanvaller te strikken: "Heb nooit getwijfeld"

Het heeft uiteindelijk wat meer voeten in de aarde gekregen dan eerst verwacht, maar Anderlecht heeft dan toch zijn nieuwe aanvaller beet. Die is klaar om het nieuwe seizoen met paars-wit meteen in te knallen. (Lees meer)

16:04 OFFICIEEL: Lierse ziet toptalent de deur definitief achter zich dichttrekken

Lierse staat met 3 op 9 in de Proximus League. Het won nog niet, maar het verloor ook nog niet. Ondertussen slankt het zijn kern verder af in alle rust. (Lees meer)

15:29 OFFICIEEL: KV Mechelen haalt spits in huis die voor efficiëntie moet zorgen

KV Mechelen speelde dit seizoen echt geen slechte wedstrijden tot op heden, maar het ontbrak de Kakkers aan efficiëntie voor de kooi. Daarvoor is nu (hopelijk) een oplossing gevonden met een nieuwe aanvaller. (Lees meer)

13:39 OFFICIEEL: Kieran Gibbs verlaat Arsenal na een decennium en tekent bij deze club

Kieran Gibbs heeft een nieuwe ploeg te strikken. Na een decennium verlaat hij Arsenal, om te tekenen bij West Bromwich Albion.

13:13 Opmerkelijk: 'Club Brugge haalt grote vis bij club uit de Premier League, vandaag al medische testen'

Club Brugge lijkt op weg om een serieuze zaak te doen. Het zou namelijk een topspeler gaan huren vanuit de Premier League om de concurrentie op het middenveld nog wat aan te zwengelen. (Lees meer)

12:24 OFFICIEEL: Club Brugge ziet verdediger naar ploeg van ex-trainer Anderlecht trekken (Niet Hasi!)

Club Brugge en zijn verdedigers? Het is een speciaal huwelijk deze zomer. Eentje leek weg, maar lijkt te gaan blijven (Denswil), eentje wil nog absoluut weg (Engels) en eentje is ondertussen vertrokken. (Lees meer)

11:46 Windstil? 'Leander Dendoncker nog niet weg bij Anderlecht en plots tweede keuze na ex-speler Cercle Brugge'

Leander Dendoncker wil een transfer en heeft daartoe nog tot het sluiten van de transfermarkt op het einde van 31 augustus. Het blijft afwachten of en waarheen hij uiteindelijk zal vertrekken. Of moet hij uiteindelijk toch nog blijven? (Lees meer)

11:08 Beerschot-Wilrijk en Zulte Waregem kwamen ter sprake, maar: 'Benito Raman heeft persoonlijk akkoord met deze club'

Over Benito Raman zijn de voorbije dagen en weken genoeg dingen geschreven, waarbij zelfs clubs uit de Belgische 1B ter sprake kwamen. Zelf wachtte hij zolang mogelijk met een beslissing te nemen, maar nu lijkt die er toch te gaan komen. (Lees meer)

10:55 Nog versterking voor W-Beveren

Waasland-Beveren versterkt zich niet alleen met Ryan Mmaee van Standard. Ook Isaac Thelin van Anderlecht is op komst.

10:47 Pion van Antwerp naar Beerschot-Wilrijk?

Antwerp vond tot op heden nog geen oplossing voor Maxime Biset die weg mag. Beerschot-Wilrijk is een optie, net als Lierse. Dan moet huidig verdediger Frederik Frans wel vertrekken.

10:44 Aanvallende versterking voor W-Beveren

Waasland-Beveren heeft een opvolger voor Zinho Gano gevonden. De Leeuwen huren Ryan Mmaee van Standard.

10:43 Rotariu wordt uitgeleend

Club Brugge heeft een oplossing gevonden voor de overbodige Dorin Rotariu. De Roemeen wordt zo goed als zeker uitgeleend aan Moeskroen.

10:41 KV Mechelen haalt aanvaller op bij Anderlecht

KV Mechelen gaat zich versterken met Silvere Ganvoula van Anderlecht. Het zou om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie gaan.

10:40 Nieuwe verdediger voor Anderlecht

RSC Anderlecht heeft een vervanger voor Bram Nuytinck gevonden. De Portugees Josué Sa komt de rangen versterken. Als alles goed gaat, tekent hij bij paars-wit een contract voor vier seizoenen.

10:37 Perbet heeft nieuwe club gevonden

Club Brugge verhuurd Jérémy Perbet voor één seizoen aan KV Kortrijk. Ook KV Mechelen toonde interesse in de Fransman, maar vist achter het net.

23:14 'Eindelijk een oplossing voor Racing Genk en Köteles'

De transfermarkt sluit bijna en de toekomst van Laszlo Köteles is nog steeds onduidelijk. Momenteel zit de ervaren doelman in de B-kern van Racing Genk, maar dat wil zowel hij als de club natuurlijk geen volledig seizoen volhouden. (Lees meer)

22:57 OFFICIEEL: Brüls verlaat Eupen opnieuw voor buitenlands avontuur

Christian Brüls vertrekt na een half jaar alweer uit 'zijn' Eupen. De Waalse middenvelder zat even zonder contract en kiest nu voor een avontuur in Cyprus. (Lees meer)

22:22 OFFICIEEL: Mbappé nu écht weg? Monaco haalt nóg een nieuwe aanvaller in huis

De megatransfer van Kylian Mbappé naar PSG kan nu echt niet meer uitblijven. Volgens Franse bronnen komt die overgang nog op enkele details aan én er zijn nu al twee vervangers voor de aanval van de Monegasken. (Lees meer)

21:15 OFFICIEEL: Beloftevelle spits - die eerst akkoord had met Juventus - voorgesteld bij AS Roma

In Italië werd dinsdag een heel opvallende transfer gerealiseerd. Aanvaller Patrik Schick gaat voor AS Roma voetballen, maar eind juni had die nog een akkoord met kampioen Juventus. (Lees meer)

18:57 Niet te geloven: PSG gaat opnieuw 180 miljoen uitgeven voor transfer én heeft achterpoortje gevonden

PSG is echt wel op weg om een absoluut sterrenteam te worden. Na de deal van onder meer Neymar voor 222 miljoen euro gaat het nu opnieuw bijna 180 miljoen euro uitgeven. Enfin, het heeft opnieuw een achterpoortje gevonden. (Lees meer)

18:40 OFFICIEEL: Niet Odoi, niet Derijck, niet Van Damme, maar AA Gent heeft zijn Belgische verdediger wel beet

AA Gent was al een tijdje op zoek naar een (liefst Belgische) verdediger en speurde daarbij flink wat markten af. De oplossing komt echter uiteindelijk uit Italië en alles was snel zo klaar als een klontje. (Lees meer)

17:49 OFFICIEEL: Wat een transfer! Jongste Hazard tekent ook bij Chelsea

Er is nog een opvallende transfer gerealiseerd. Niemand minder dan Kylian Hazard, de jongste van de drie broers, tekent bij Chelsea. Zo komt hij in het team bij zijn broer. (Lees meer)

17:35 Is dit de man die de problemen van Anderlecht moet komen oplossen? Dit is waarom Anderlecht Beric wil

Robert Beric, dat is de naam van de nieuwe spits die Anderlecht vandaag of morgen zal officieel bekendmaken. De Sloveen moet het gebrek aan efficiëntie vooraan gaan oplossen... Maar dat lijkt nu niet meteen zijn specialiteit te zijn. (Lees meer)

16:36 Doorbraak in de maak voor Origi? 'Bod van 80 miljoen +Origi komt aan bij Franse topclub'

De kans dat we Divock Origi op deze manier nog doelpunten zullen zien vieren voor Liverpool, is betrekkelijk klein, toch dit seizoen. Hij moet aan spelen toekomen en heeft meerdere opties. (Lees meer)

15:38 OFFICIEEL: Monaco heeft vervanger Mbappé nú al binnen

Mbappé staat op enkele punten en komma's van een huurovereenkomst naar Paris-Saint-Germain. In die transfer zit dan nog een verplichte verkoopclausule voor een smak geld. Monaco bleef dan niet bij de pakken zitten. (Lees meer)

13:48 Svilar spreekt voor de eerste keer als Benfica-speler: "Matic zei me hoe groot deze club is"

Mile Svilar is sinds gisteren officieel speler van SL Benfica. De jonge doelman heeft ook al zijn eerste interview als speler van de Portugese club gegeven. Maar daarin opvallend weinig over zijn vertrek bij paars-wit. (Lees meer)

13:13 Westerlo haalt spits die vorig seizoen nog bij KV Mechelen zat

Westerlo heeft nog een broodnodige aanvallende versterking gehaald. Spits Christian Osaguna werd weggehaald bij KV Mechelen. Hij tekende vandaag een contract voor één seizoen met optie. (Lees meer)

12:11 Wauw! Leicester-talent op weg naar België, kijk wat voor een wereldgoal hij maakte (mét beelden)

Sinds Oud-Heverlee Leuven overgenomen werd door dezelfde eigenaar als Leicester City, kwam er al één jonge speler de kern in de King Power at Den Dreef versterken. Nu lijkt een tweede op weg. (Lees meer)

11:31 OFFICIEEL: Deur helemaal dicht voor Engels? Alternatief tekent

Bjorn Engels is nog steeds niet weg bij Club Brugge, dat terwijl de verdediger echt naar het buitenland, en meer bepaald Engeland, lonkt. Nu ging er opnieuw een piste in rook op. (Lees meer)

07:04 Anderlecht is serieus: Teodorczyk moet nog weg voor vrijdag

Ondanks dat hij Anderlecht vorig seizoen grotendeels de titel bezorgde, wil paars-wit van de Pool af. Zijn nieuwe contract weegt bijzonder zwaar op de loonlast en de prestaties zijn niet navenant. Herman Van Holsbeeck wil hem tegen vrijdag nog verpatst krijgen. (Lees meer)

19:59 OFFICIEEL: Niet Jérémy Perbet, wel deze mannen worden de nieuwe aanvallers van Antwerp

Royal Antwerp FC speurde na het uitvallen van Obbi Oulare en de blessure van William Owusu (allebei een spierscheur) intensief naar een extra spits. Die heeft de Great Old nu gevonden. (Lees meer)

18:06 Krijgt Lukaku er nog een grote naam bij? 'United wil 100 miljoen bieden voor Real-ster'

Met Zlatan Ibrahimovic naast zich kan Romelu Lukaku al niet klagen, maar nu lijkt er opnieuw een wereldster op weg naar Old Trafford. Bij Real Madrid wil Manchester United immers ene Gareth Bale wegplukken. (Lees meer)

15:59 OHL maakt zich op: "Misschien komt er nog wat versterking vanuit Leicester"

OH Leuven heeft grote ambities in 1B. De club haalde al tal van bekende namen binnen en liet een straffe indruk na door onlangs met 7-1 van titelfavoriet Cercle Brugge te winnen. Dennis Van Wijk is een tevreden coach. (Lees meer)

09:28 Oplossing in de maak? 'Perbet kan naar deze eersteklasser'

Dat Jérémy Perbet nog zal vertrekken bij Club Brugge, staat zo goed als vast. De spits is er op overschot, ook al kwam hij nog maar dit seizoen aan bij Brugge. (Lees meer)

08:46 Divock Origi naar Anderlecht? Vader schept duidelijkheid

Op veel speeltijd lijkt Divock Origi dit seizoen niet te moeten rekenen bij Liverpool. De aanvaller wil dan ook liever vertrekken om zijn kansen op het WK in Rusland gaaf te houden. (Lees meer)

08:14 Opmerkelijk: toptransfer winterstop 2016 mag weg bij Standard

Zeggen dat naast Gent en Anderlecht ook Standard zijn competitiestart gemist heeft, is het understatement van de dag. Bovendien mogen bij de Rouches nog wat spelers vertrekken. (Lees meer)

07:58 'Club-middenvelder kan naar Antwerp'

Het begon zo goed voor Dorin Rotariu bij Club Brugge. Het Roemeense talent kreeg kansen onder Preud'homme en scoorde zelfs, maar bij Leko kan hij niet op speelminuten rekenen. Een vertrek dringt zich op. (Lees meer)

07:47 Ongezien: Alle spitsen van Anderlecht kunnen nog weg

Anderlecht zit met een spitsenprobleem, geen van de vier centrale aanvallers kan écht overtuigen bij Paars-wit. En dus zit men enkele dagen voor de transferdeadline met een unieke situatie. (Lees meer)