Sa Pinto kan zondagavond dan toch rekenen op zijn kapitein

Sébastien Pocognoli was onzeker voor de wedstrijd, maar Ricardo Sa Pinto kon vrijdag goed nieuws brengen. De Portugese coach van de Rouches kon bevestigen dat er geen probleem is om Pocognoli mee te nemen.

De Luikenaar had een blessure aan de hiel, die hij vorig weekend opliep, maar de kapitein kon de gezamelijke trainingen hervatten. Maar er was ook minder nieuws: Orlando Sa is geschorst, Goreux, Fiore en Edmilson liggen nog in de lappenmand.