'Als een Smurf in een kooi...' STVV-fans jennen met knappe tifo die van Genk: "The tables have turned"

door Diederik Geypen en Robby Morren vanuit Sint-Truiden

door

STVV-supporters pakten tijdens de Limburgse derby uit met een tifo

Foto: © photonews

STVV kende een furieuze start dit seizoen met een 13 op 18. KRC Genk moet het na een 8 op 18 met vijf punten minder stellen. Op die achterstand wilden de Kanaries de Smurfen nog even wijzen vlak voor aftrap van de Limburgse derby.