Essevee kijkt dit seizoen vooruit: "Na een Europese dreun moet je dit doen om te groeien" en "Play-off 1 proberen halen, dan knallen"

"We moeten nu niet de beste ploeg van het land hebben, we moeten nu leren uit onze fouten om er voor te zorgen dat we op het einde van het seizoen over de beste ploeg beschikken", aldus Francky Dury al meermaals de voorbije weken.

Wedstrijden als die tegen Moeskroen winnen hoort daar dan bij, op welke manier dan ook: "Zo kan je stappen zetten. Toen we enkele jaren geleden naar Kazan vlogen en daar 4-0 verloren, wonnen we op zondag van het Standard van Luzon met 1-0 dat toen 27 op 27 had. Dat jaar eindigden we vierde. Dat zijn het soort matchen dat je gewoon moet winnen om het niveau op te krikken."

Knallen als we in play-off 1 raken

Ook de spelersgroep gelooft in de toekomst bij Essevee: "We leren veel bij en ik heb wel het gevoel dat we met onze jonge groep nog stappen moeten zetten, maar wel snel leren van elkaar en dat we elkaar goed aanvoelen", aldus Michaël Heylen.

"Het is heel plezant voetballen op die manier. Die kleine foutjes moeten er tegen het einde van het seizoen uit zijn. Als we dan play-off 1 kunnen spelen, dan moeten we daarin knallen. Maar zolang die foutjes gebeuren en we toch de drie punten pakken, moeten we het zeker niet dramatiseren.”