Genk-speler Clinton Mata naar aanleiding van belangrijke wedstrijd: "We mogen alleen tevreden zijn met winst"

In een interview met Genk-TV gaf de Genk-speler zijn mening over het puntenverlies tegen KV-Oostende.

"Het was een moeilijke wedstrijd. Wij lieten eerder de tegenstander in de wedstrijd komen in plaats van zelf te proberen het tweede doelpunt te maken. En dan slagen zij er in om met één aanval te scoren", aldus Mata.

We willen in Play-off 1 geraken en weten wat we daar voor moeten doen

"Het wordt een match als alle andere, met als verschil dan dat we daar absoluut de drie punten willen pakken. We moeten deze wedstrijd winnen om zo wedstrijd per wedstrijd vertrouwen op te doen."

"We moeten winnen. We willen in Play-off 1 geraken en weten wat we daar voor moeten doen", besloot hij strijdvaardig.