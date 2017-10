Preud'homme heeft wel heel opmerkelijk nieuws: "Ik lig nog onder contract bij Club Brugge"

Preud'homme had immers opmerkelijk nieuws, dat hij tussendoor even vermeldde. "Ik lig nog altijd onder contract in Brugge. Nog twee jaar", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Ze betalen me niet, want ik had een clausule die stipuleerde dat ik kon stoppen als ik dat wilde."



"Maar als ik nu ergens aan de slag zou gaan, moet die club of dat land wel met Club ­ Brugge onderhandelen. Er staat een ­afkoopsom in", zei de man die niet echt geïnteresseerd was in Anderlecht. "We respecteren elkaar, maar we zijn niet voor ­elkaar gemaakt, denk ik. Zij zeggen dat en ik zeg dat ook. Na Standard, Gent en Brugge ook nog Anderlecht trainen, dat ligt heel moeilijk."