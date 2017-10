BAM! Kevin De Bruyne gaat met deze trofee aan de haal

De Bruyne stond eerder deze week al in het Team van de Week van het populaire FIFA 18, een hele eer, maar krijgt er nu van zijn club Manchester City nog een cadeautje bovenop.

De Bruyne werd immers verkozen tot Speler van de Maand september bij de Citizens. De club uit Manchester gaf ook nog een filmpje met zijn mooiste momenten mee als toetje. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

.@DeBruyneKev has been on 🔥 recently and he's your @EtihadAirways Player of the Month for September 👏👏👏 #ManCity pic.twitter.com/LNAEfCAFEz