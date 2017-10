Maak kennis met WK-debutant Panama, de ploeg die de VS in tranen liet

Om de kwalificatie te vieren werd in Panama zelfs een nationale feestdag gehouden. Tegen Costa Rica won het dankzij een doelpunt van Roman Torres in de 88ste minuut. Deze treffer bezegelde het lot van de Verenigde Staten, dat er voor het eerst sinds 1986 niet bij is.

Panama staat momenteel op de 60e plaats op de FIFA-wereldranking. Enkele spelers spelen nog in eigen land, de grote meerderheid in andere delen van Centraal of Zuid-Amerika. Verdediger Torres, de maker van het winnende doelpunt, komt bijvoorbeeld uit voor het Amerikaanse Seattle Sounders.

Panama telt een mix van jongere en oudere spelers. Middenvelder Gabriel Gomez is met zijn 33 jaar één van de anciens van de ploeg en heeft al 136 caps verzameld. Ismael Diaz is met zijn 20 lentes de jongste speler. Hij speelt in Portugal bij topclub FC Porto. De Colombiaan Hernán Gómez is sinds 2014 de bondscoach van Panama.

De ster van het elftal is de 28-jarige aanvaller Gabriel Torres, die uitkomt voor het Zwitserse Lausanne Sport. Zijn marktwaarde wordt geschat op 750.000 euro. Luis Tejada is met 42 doelpunten in 103 interlands topschutter bij 'Los Canaleros', wat zoveel betekent als 'de mannen van het kanaal'.

Ijsland toonde vorig jaar op het EK al dat een debutant en outsider tot grootse prestaties in staat kan zijn op een groot toernooi. Afwachten of het 4 miljoen inwoners tellende land die rol volgende zomer op zich kan nemen en kan verrassen. Het wordt ongetwijfeld een aangename eerste kennismaking met het land en diens fanatieke supporters!