Leko keek deze week richting Brussel: "Zij hebben de duurste kern en de beste coach... Op papier"

Leko hield het ook allemaal in het oog wat er in Anderlecht gebeurde. "Ik heb het gevolgd: een interessant verhaal. Anderlecht heeft op papier de duurste kern en de beste trainer van België. Maar wat de concurrentie doet, zijn onze zaken niet. Ik geloof nog steeds dat wij op dit moment collectief de beste ploeg in België zijn. Wij kijken naar onszelf", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Bankzitters

Leko kreeg zo veertien dagen lang geen vragen over De Bock, Refaelov en Vossen, allemaal bankzitters. En die doen dat ogenschijnlijk zonder morren. "Ik heb geen geheim", beweert hij. "Denk je dat ze blij zijn om op de bank te zitten?"

"We zijn met de staf open en eerlijk. Op dit moment zijn hun concurrenten gewoon beter. Maar met twaalf of dertien spelers kom je een lang en zwaar seizoen niet door. Voor hetzelfde geld ziet mijn ploeg er in december helemaal anders uit."