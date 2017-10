Zo zag u Legear en co dit seizoen nog nooit: STVV laat 'geel-blauw' achterwege voor een wel zéér atypische outfit

Voor het eerst in een officiële wedstrijd betraden de Truienaars het veld in paarse shirts. Vorige week 'testten' de Haspengouwers de atypische uitrusting al in de oefenmatch tegen het Nederlandse Roda JC (2-0-winst).

Een opvallende keuze van STVV, want Lokeren speelde nochtans in zijn traditionele zwart-witte tenue. Of de futuristische truitjes aanslaan bij de Truiense fans, moet nog blijken.