10,3 miljoen in de tribune en op de bank bij Gent: "Ze brengen te weinig"

Michel Louwagie is vanavond te gast in Vista, het praatprogramma van Proximus 11 en HLN. Daarin zal het uiteraard gaan over het vertrek van Hein Vanhaezebrouck en de komst van Yves Vanderhaeghe. Maar daarnaast wordt er ook besproken wat er met de drie teleurstellende transfers moet gebeuren.

En Louwagie is duidelijk: "Zij brengen te weinig", aldus de manager. En dat is bijzonder pijnlijk voor Gent, want samen hebben de drie zo'n 10,3 miljoen euro gekost. Toch een serieuze som voor een Belgische eersteklasser.