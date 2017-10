Gent heeft zijn nieuwe Depoitre: "De volgende match scoor ik"

Dat het geen valse trage is? Ik heb er al sprints tegen getrokken, dat viel niet mee -Brecht Dejaegere Deel deze quote:

"Maar in de volgende wedstrijd scoor ik", ging de aanvaller gedecideerd verder. We hebben het ooit ene Totovytskyi ook al tegen ons weten zeggen. En wat deed die de wedstrijd erop? Jawel, scoren.

Ook Brecht Dejaegere apprecieert de nieuwkomer. "Het is een enorm leergierige jongen. Dat het geen valse trage is? Het is helemaal geen trage. Ik heb er al sprintjes moeten tegen lopen op training. Dat valt niet mee."

Depoitre 2.0?

In dat opzicht doet hij wat denken aan één van zijn illustere voorgangers, Laurent Depoitre. Hij heeft dezelfde werklust én kan de meeste verdedigers in de problemen brengen in een lange spurt.