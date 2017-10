Dimitri De Condé maakt zich ernstig zorgen over het groeiende ongenoegen bij de Genk-fans: "Dat doet het meeste pijn"

Bovendien is de relatie met de supporters vertroebeld. Fans blijven thuis, tonen gelatenheid en uiten kritiek. "Het ergste voor ons is dat de relatie met de fans momenteel weg is", vertelde technisch directeur Dimitri De Condé maandagavond in het TVL Sportcafé. "Dat doet het meeste pijn en kan niet de bedoeling zijn."

"De Genk-fans willen dat we spelen zoals de eerste 20 minuten tegen Moeskroen. Met druk op de bal, gekoppeld aan een overwinning. We moeten de supporters weer achter ons krijgen. Daar zullen de spelers op het veld voor moeten zorgen", aldus De Condé.