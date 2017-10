Mechelen-preses voert zelf de druk op en eist een 4 op 6: "Zelfs de beste trainer ter wereld is niet veilig als zijn ploeg geen punten pakt"

Mechelen trekt komend weekend naar rode lantaarn Eupen, en krijgt vervolgens Lokeren over de vloer. "We moeten in die matchen punten pakken. Anders is KV Mechelen degradatiekandidaat nummer één", spreekt voorzitter Johan Timmermans klare taal in Het Nieuwsblad. "Ik neem aan dat iedereen de ernst van de situatie beseft. Tegen Eupen en Lokeren verwacht ik dan ook minstens een 4 op 6."

KV wil geen overhaaste beslissingen nemen, maar Timmermans weet ook dat het krediet van een coach niet eindeloos is. "Yannick Ferrera is een jonge, ambitieuze en goede trainer. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Maar zelfs de beste trainer ter wereld is niet veilig als zijn ploeg geen punten pakt", besluit de preses.