Bij paars-wit lopen natuurlijk verschillende spelers rond die in het kraam van Vanhaezebrouck passen. En toch leert ook de nieuwe T1 nog bij.

"Ik ben hier pas en ken Anderlecht nog niet in de details", geeft Vanhaezebrouck aan in Het Laatste Nieuws. "Neem nu Pieter Gerkens. Ik had hem al bezig gezien bij STVV en heb hem als jonge kerel gekend bij Racing Genk, maar de eerste dagen heb ik dingen geleerd die zelfs ík niet wist. Dingen waarvan ik dacht: Olala, impressionant."

Gerkens kwam afgelopen zomer voor vier seizoenen over van STVV. De Belgische landskampioen betaalde de Truienaars 1,5 miljoen euro.