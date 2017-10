Weergaloze Milinkovic-Savic (ex-Genk) hijst Lazio naar de leidersplaats, Januzaj ziet spitsbroeder vier keer prikken

De andere match in groep K werd beslist door een oude bekende. Balotelli opende heel vroeg de score voor Nice, maar Caicedo maakte meteen gelijk op assist van Milinkovic-Savic. In de tweede helft maakte de ex-Genkenaar zelf ook nog eens twee doelpunten. Zo werd hij de matchwinnaar van nieuwe leider Lazio.

Real Sociedad had geen greintje medelijden met het kleine Vardar. Met name diepe spits Willian José trapte maar liefst vier keer raak in een 0-6-overwinning. Januzaj mocht op het uur invallen, maar kon niet meer bijdragen aan een doelpunt.

In de rode hel van Belgrado beleefde Arsenal een erg lastige avond. Het duurde tot de slotfase, en na een rode kaart voor Rodic, dat Giroud verlossing kon brengen voor The Gunners.

Overzicht van speeldag 3 in de Europa League: