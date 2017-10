Nog geen minuut bij STVV: "Spijtig dat transfer naar Anderlecht afsprong"

Voor Olympiakos hem ging halen bij Xanthi was immers ook Anderlecht in het hem geïnteresseerd. De Griekse topclub leende hem intussen al twee keer uit: vorig seizoen aan Kortrijk, dit seizoen aan STVV. "Toen ik er arriveerde, was ik geblesseerd aan de buikspieren. Na twee maanden aanmodderen, werd ik geopereerd. Daarna werd ik drie keer uitgeleend, ik heb nooit een ernstige kans gehad", zegt hij over zijn periode bij Olympiakos in HBvL.

"Ik blijf het jammer vinden dat mijn transfer van Xanthi naar Anderlecht is afgesprongen. Ik lig nog tot 2020 onder contract bij Olympiakos en weet dus niet hoe mijn toekomst eruitziet. Hopelijk kan ik me bij STVV manifesteren."