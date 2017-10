Gent steunde hem en mag nu iets terug verwachten: "Als ze me vragen om voor tien jaar te tekenen..."

Via Dilbeek en Anderlecht naar Gent en de Rode Duivels... Een transfer naar de Serie A zat in de pijplijn, alles ging goed. Maar dan het nieuws dat door de hartproblemen de transfer in het water zou vallen. Maar nu staat hij er opnieuw, misschien wel om straks terug een transfer af te dwingen.

Maar Gent kan op heel wat erkentelijkheid rekenen. "Ik ben enkel bezig met Gent. Ik ben blij dat ze me steunden en mijn contract verlengden", zei Foket vandaag. "Ik ben hier graag en ben hier ook altijd graag geweest. Als ze me vragen om voor tien jaar te tekenen, zal ik daar ook over nadenken."

Een transfer is dus het laatste van zijn gedachten. "Wat komt, dat komt. Eerst mijn oude niveau halen. Misschien kan ik zelfs beter lopen met een 'nieuw' hart", lachte hij nog.