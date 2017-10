KV Mechelen denkt aan 1B-coach en ex-Anderlecht-trainer om Ferrera op te volgen

Volgens HLN zijn Marc Grosjean en Besnik Hasi in beeld als mogelijke opvolgers. Grosjean is op dit moment nog trainer van 1B-ploeg Union, waar hij ook nog een doorlopend contract heeft. Besnik Hasi is wel vrij na zijn ontslag bij het Griekse Olympiakos.

KV Mechelen dacht wel eerst aan drie andere trainers. Preud'homme zei zoals verwacht nee tegen het aanbod. En net als Kortrijk polsten ze ook Marc Brys van Beerschot Wilrijk. Maar die wou zijn volledige technische staf meebrengen en dat was onmogelijk. Ook Stijn Vreven werd genoemd, maar die wil niet weg bij het Nederlandse NAC Breda.

