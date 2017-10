Racing Genk likt wonden na drukke week: naast Pozuelo nóg een bepalende speler out

De tackle van Azouni aan het adres van Alejandro Pozuelo laat zich vooralsnog voelen. De Spanjaard heeft last van de enkel en is voorlopig twijfelachtig voor volgend weekend.

Ook Berge out

Ondertussen is ook Sander Berge voor onbepaalde tijd out. Hij viel uit tegen Club Brugge en ondertussen kwam een spierscheur in de hamstrings aan het licht.

Zonder Pozuelo én Berge zou het voor Stuivenberg wel eens puzzelen kunnen gaan worden in het duel tegen Sporting Lokeren.