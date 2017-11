De Bruyne trekt lessen uit draw tegen Mexico: "Misschien beginnen we beter met de instelling dat élke wedstrijd moet gewonnen worden?"

"Ik denk dat Mexico tactisch beter was dan ons", gaf Kevin De Bruyne zondag op z'n persbabbel toe. "Ze speelden héél slim, met drie man voorin. Ze maakten het ons onmogelijk om druk te zetten. De gaten op het middenveld werden groot."

Veel Rode Duivels hadden Mexico graag in een ander systeem bekampt. Maar Roberto Martinez bleef halsstarrig vasthouden aan zijn formatie met wing-backs. "We kunnen er met de coach wel over discussiëren, maar finaal neemt hij de beslissing", aldus De Bruyne. "Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. De coach moet bekijken wat het beste is."

Martinez verwachtte dat de Belgen in de problemen zouden komen. "Ik vind het raar dat je op die manier een match aanvat. Misschien moeten we daar lessen uit trekken. En beginnen met de instelling dat élke wedstrijd moet gewonnen worden?"

"Dat merk ik nu ook bij Manchester City. Op een bepaald moment kom je in een flow terecht. Als je blijft winnen, creëer je het gevoel 'ik wil niet meer verliezen'. Dat is naar mijn gevoel een betere optie."