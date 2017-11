Laurent Ciman reageert na de felle kritiek op Twitter: "Geviseerd worden ben ik gewoon, maar kritiek van mensen die er niets van kennen..."

"Kritiek van mensen die iets van voetbal kennen of van de pers die me hier dagelijks volgt, is uiteraard niet leuk. Kritiek die van mensen komt die er niets van kennen is anders", ging Ciman zondag in op het thema.

Ik blijf beleefd, want uitlatingen kunnen zich tegen mij keren

"Ik besef dat ik best beleefd kan blijven, want uitlatingen kunnen zich tegen mij keren. Mezelf bedwingen is echter niet altijd gemakkelijk."

Kritische noten kan de 32-jarige verdediger wel plaatsen. "Ik ben het een beetje gewoon om geviseerd te worden. Zonder die penaltyfout spraken we nu misschien anders. Maar na drie tegengoals is de kritiek wel gefundeerd. Met meer dialoog en betere afspraken kunnen we zeker beter verdedigen."