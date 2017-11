Van Himst ziet Lukaku makkelijk op dit aantal geraken

Dat zegt Van Himst in de DH. De voormalige aanvaller is blij dat een jongen met paars-witte roots zijn record zal verbreken. "Hij kan er nog makkelijk 20 bijmaken", aldus Van Himst. "Dat maakt dan 50, het zal moeilijk worden om hem dan nog in te halen."

Van Himst was meer de man die uit de tweede lijn kwam, terwijl Lukaku in de box dodelijk is geworden. "Het is niet hetzelfde type als ik was", meent Van Himst. "Ik was meer een tweede aanvaller, terwijl hij een echte midvoor is à la Jan Mulder."

