Degryse kritisch voor de jongens die hun kans kregen: "Hij is Eden Hazard niet, dat scheelt toch een serieus stuk"

Velen hoopten dat de Duivels hun aanvallende suprematie zouden etaleren, maar dat gebeurde niet. "Als ploeg was het te weinig om Japan bij de keel te grijpen", oordeelt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Kijk, dit was een interland waarin België moest laten zien dat het aanvallend goed op elkaar afgestemd is, maar dat viel grotendeels tegen."

"Thorgan Hazard is Eden niet - dat scheelt toch een serieus stuk. En op links kon Chadli kon zich aanvankelijk offensief te weinig tonen, tot Mertens werd gewisseld. Zijn actie voorafgaand aan de 1-0 mocht gezien worden. Tot tevredenheid van Martínez - Chadli is met zijn polyvalentie en groot loopvermogen een welgekomen alternatief op links én rechts."

Zeven maanden tot het WK

Van de oefenpot tegen Japan werd Martinez niet veel wijzer, besluit Degryse. "De zekerheden hoefden niet door te duwen en de jongens die een kans kregen, hebben zich niet in de ploeg gespeeld. Gelukkig begint het WK pas over zeven maanden."