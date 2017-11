Zou Radja hier achter zitten? Wikipedia-pagina Martinez aangepast

Een grapjurk vond er nu niets beter op dan zijn Wikipedia-pagina aan te passen. “Normaal gezien liep zijn samenwerking met de Belgische bond ten einde na de dramatische match tegen Mexico. Een administratieve fout zorgde er echter voor dat Martinez ook de match tegen Japan wist te verprutsen", staat er te lezen.

De persoon in kwestie zal nog even geduld moeten oefenen om zijn of haar wens bewaarheid te zien worden. Het contract van Martinez bij de Belgische voetbalbond loopt nog tot en met het WK van 2018 in Rusland.