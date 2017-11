🎥 Dit vinden de Rode Duivels van de Telstar 18: "Hadden we een nieuwe bal?"

Onder dat design zit immers een gloednieuwe bal. We vroegen aan de Rode Duivels wat ze er precies van vonden. "Ik heb het eigenlijk niet gemerkt, dat is een goed teken", aldus Vertonghen.

Ook Vermaelen had het niet echt gemerkt. "Hadden we een nieuwe bal? Ik hou me daar niet mee bezig." De belangrijkste opinie is uiteraard die van de doelman.