Standard-trainer: "Ik mis nog steeds respect voor de club, ook bij de eigen supporters"

In gesprek met clubicoon Eric Gerets voor Het Nieuwsblad geeft de Portugees aan wat hij van het trainersschap bij Standard denkt. “Alles is heel intens hier. Het is ofwel zwart of wit. Als coach is het dan vooral boodschap om aan het witte te denken, het positieve.

Ik voel me hier pefect. Alles is aanwezig om weer een grote club te worden. Coach van Standard zijn is een zware job, but I love it!”, aldus Sa pinto.

Als speler had Sa Pinto een goede indruk nagelaten op Sclessin, als coach was hij moeilijker in te schatten, zo vond ook Gerets. “Als coach kende ik hem niet zo goed, maar ik heb me binnen de club geïnformeerd. Hij past hier. Ik vond het geweldig toen hij tegen Lokeren uitbundig met de supporters ging vieren na de goal van Mpoku."

Gerets zelf was gematigder als coach, minder uitbundiger. “Ik was eerder een moeilijke. Vooral met journalisten dan. Sommige onder hen waren echt idioten.” Sa pinto treedt hem bij: “Het is verbeterd, maar ik mis toch nog steeds respect voor Standard. Ik merk dat zelfs vanwege de eigen fans naar de club toe, via sociale media dan.”