Kalu bergde ambities op na rotslechte start AA Gent: "Ik mikte op vijftien goals, maar ja..."

"In het begin zette ik wat doelen voor mezelf, maar toen het niet goed ging heb ik dat uit mijn hoofd moeten zetten", aldus Kalu. "Ik dacht aan veertien of vijftien doelpunten, maar toen zag ik onze start..."

Een gebrek aan ambitie kan je de flankspeler niet verwijten. Alleen kwam hij amper in actie in het seizoensbegin. "Zo'n start is nog erger als je niet aan spelen toekomt. Makkelijk was het niet, je probeert die slechte wedstrijden wel te vergeten, maar soms is dat heel moeilijk."

Metamorfose onder Yves

Het bleef dus in de hoofden spoken bij Gent. Met Yves Vanderhaeghe kwam de ommekeer. "Het vertrouwen is terug. Wat er veranderde? We mogen meer risico's nemen voorin. We moeten niet lateraal of achteruit spelen om koste wat het kost de bal in de ploeg te houden."

"Nu spelen we net als in Engeland", ging Kalu enthousiast verder. "Met open vizier en enkel om te winnen. Met vier achterin moet ik ook niet zoveel verdedigen en kan ik mij offensief uitleven. Nu moeten we er alles aan doen om voor Nieuwjaar onze positie te verbeteren."