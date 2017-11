Guardiola zwaar onder de indruk van Kompany: "Als je dit kan..."

door Johan Walckiers

Pep Guardiola loofde Vincent Kompany na de match tegen Leicester City

Foto: © photonews

'Vince' is terug de prins van Manchester City. Kompany vierde zaterdag zijn terugkeer bij The Citizens en deed dat op een manier alsof hij nooit weg was geweest. Pep Guardiola kon zijn ogen amper geloven.