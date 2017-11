"De coach heeft me getoond dat hij nog steeds vertrouwen heeft in mij"

In vijftien wedstrijden scoorde Standard maar liefst acht keer niet. Sa Pinto heeft nog niet al te veel beroep gedaan op Emond om daar eventueel verandering in te brengen. De 25-jarige aanvaller speelde nog maar 105 minuten dit seizoen. "Ik blijf hard werken. Het is altijd moeilijk wanneer je niet speelt, zeker wanneer het team niet scoort."

"Ik probeer iets extra te brengen wanneer ik op het veld kom. Tegen Oostende heeft de coach me bij mijn invalbeurt aangemoedigd en me getoond dat hij nog steeds vertrouwen heeft in mij.

Emond kon zijn team niet echt helpen. De Belg kreeg ook weinig bruikbare ballen van zijn ploegmaats. "Soms zijn het de aanvallers die missen, soms de laatste passes die niet aankomen. Op training hebben we deze problemen niet. We moeten blijven werken", besluit de ex-speler van Waasland-Beveren.