Mister 100 Leye wordt in de bloemetjes gezet, ook jubileum voor Essevee qua punten?

Zulte Waregem kan zich met een overwinning tegen STVV misschien wel definitief in play-off 1 nestelen. Met nog vier wedstrijden voor de boeg is het voor Essevee tijd om nog eens te winnen.

Mbaye Leye wordt voor de wedstrijd tegen STVV gehuldigd. Dat heeft de club laten weten. De Senegalese spits maakte zijn 100e goal in de Jupiler Pro League tegen Anderlecht en kwam zo terecht in de galerij der groten.

Essevee wil ook een jubileum vieren: dat van de 50 punten. "Dan ben je competitief in play-off 1", beseft Francky Dury. Het doel van 50 punten was vooraf vastgelegd, met de wedstrijden die nog komen kan die kaap zelfs nog rustig overschreden worden.

Dury moet het wel nog zonder krijgers Derijck en De fauw doen, beiden nog zeker een maand buiten strijd. Voorin toonde Babacar Gueye zijn kunnen op Anderlecht. "Mbaye Leye is belangrijk voor mij. Hij is een grote mijnheer en geeft mij goede raad op en naast het veld."

Bij STVV is het dan weer puzzelen voor coach Ivan Leko. Peeters is uitgevallen met de adductoren, maar vooral achterin is de spoeling erg dun. Mechele én Djéné zijn geblesseerd, Ruben Fernandes geschorst. Wie brengt Leko centraal achterin tussen de lijnen? Na de 0-3 tegen Genk willen de Kanaries het schaamrood van de wangen vegen.

Selectie Zulte Waregem: Bossut, Baudry, Marrone, Severin, Bala, Lerager, Leye, Kaya, Naessens, Dalsgaard, Madu, Meïté, Gueye, Mühren, Steppe, Lepoint, Bostyn, Cordaro, Ankersen, Hamalainen, Coopman

Selectie STVV: Vanwelkenhuysen, De Sart, De Petter, Proschwitz, Bezus, Boli, Bruzzese, Gerkens, Rijckaert, Cuevas, Bagayoko, Ceballos, Dussaut, Pirard, Janssens, Kotysch, Valdivia, Abrahams, Vetokele, Bolingoli

