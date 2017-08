Kortrijk en Lokeren hebben meteen iets recht te zetten

door Timothy Collard

door

KV Kortrijk en Sporting Lokeren hebben meteen iets recht te zetten

Er is amper één speeldag achter de rug in de Jupiler Pro League, of het is al bijna van moeten voor KV Kortrijk en Sporting Lokeren. Beide ploegen verloren hun wedstrijd op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen en willen zich vanavond herpakken.