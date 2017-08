Oostende van moeten, Antwerp van willen: "Maar voor ons wordt het tot december bibberen"

KV Oostende wil na de 0 op 12 dringen punten pakken. Al is het maar om Marc Coucke opnieuw aan het twitteren te krijgen. Verschillende spelers vertrekken misschien nog bij de Kustboys, Bjelica kwam er ondertussen al bij vanuit Mechelen.

Yves Vanderhaeghe en co voelen de druk groeien, al is er van crisis nog geen sprake. Toch wordt het zaak om Antwerp te proberen ontwrichten. Geen gemakkelijke zaak, weten ze nu ook in Mechelen sinds vorige week (1-2).

Nederig blijven

“Antwerp heeft een speciale manier van spelen. Zolang het 0-0 is, is het erg lastig om er doorheen te komen. Als ze dan nog eens voorkomen, dan kunnen ze helemaal hun geliefde spel spelen", aldus Tim Matthys daarover.

Coach Bölöni moet het doen zonder echte spits - Owusu en Oulare zijn geblesseerd. Hij is blij met de huidige stand, maar ... “We hebben nog veel werk, ondanks onze 7 op 12. We mogen ook niet vergeten dat we tegen Genk op onze plaats zijn gezet. We moeten blijven verbeteren en nederig blijven. Natuurlijk hoop ik dat het op deze manier kan blijven verder duren, maar tot december wordt het bibberen.”

