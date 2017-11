Vanhaezebrouck slaat aan het roteren: kansen voor Stanciu, Bruno...

Vanhaezebrouck zet Harbaoui in de spits. Dat was zowat al verwacht. De grootste verrassing is echter dat kapitein Sofiane Hanni, die de laatste maanden niet zijn niveau van vorig seizoen haalde, op de bank zal belanden.

Dat betekent dus dat Nicolae Stanciu nog eens mag laten zien dat hij die plaats kan innemen. Vanhaezebrouck blijft ook voor zijn ruit op het middenveld kiezen. Die deed het in de tweede helft tegen Club Brugge niet onaardig. Ze zal ingevuld worden door Trebel, Kums, Dendoncker en Stanciu.

Sa, Boeckx...

Achteraan ontbreekt waarschijnlijk Uros Spajic nog, gewoon uit voorzorg. Josué Sa zal zijn plaats dan innemen. Onyekuru, Bruno en Harbaoui vormen de aanval. Door de patellepeesblessure van Sels zal Boeckx vanavond het doel verdedigen

Volg Moeskroen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.