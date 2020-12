Geen Henry en wel terugkeer Van Damme: brengt dit soelaas voor KVM of zet OHL droomseizoen verder?

OHL meedraaiend aan de (sub)top en KVM helemaal onderaan: wie had begin dit seizoen gedacht dat dit de situatie van beide teams zou zijn voor aanvang van het eerste onderlinge duel. De Leuvenaars missen wel hun topschutter, terwijl ze langs Mechelse zijde net een 'deciding player' zien terugkeren.

Thomas Henry was er ook al niet bij wanneer OHL op bezoek ging bij Moeskroen en op het spel van de Leuvenaars viel er weinig aan te merken. Behalve dan dat ze verzuimden om de wedstrijd dood te maken en de thuisploeg nog lieten terugkeren tot 2-2. In elk geval zit OHL met een 10 op 12 in een enorm goede flow en dat wil het nog zolang mogelijk aanhouden.

Bij KV Mechelen een heel ander verhaal: het is helemaal onderin verzeild geraakt en is ondertussen bijgebeend door zowel Sint-Truiden als Moeskroen. Dringend punten pakken is de boodschap. Verhaaltjes over al dan niet mooi voetbal doen er nu even niet meer toe. KV pakte recent in eigen huis 0 op 6 tegen Waasland-Beveren en Club, maar heeft wel al vier uitwedstrijden op rij niet verloren.

Staf OHL kent KVM goed

Voor de Leuvense stafleden Marc Brys, Joachim Mununga en Issame Charaï is het een weerzien met hun ex-club. Ze kunnen geen beroep doen op Henry, Malinov en Tshimanga. Maertens keert wel terug uit schorsing. KV Mechelen recupereert dan weer Joachim Van Damme en Igor de Camargo.

