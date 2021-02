Beerschot krijgt kans op revanche tegen KV Mechelen na verloren bekerwedstrijd van enkele dagen geleden

Om 16u staan Beerschot en KV Mechelen tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Een herkansing dus voor de thuisploeg, want enkele dagen geleden haalde KV Mechelen het van Beerschot in de Croky Cup.

Beerschot heeft nog iets recht te zetten tegen KV Mechelen. Enkele dagen geleden werd met 0-1 verloren in de Croky Cup en dus aast de ploeg van Will Still op revanche. Beerschot staat voorlopig op de negende plaats in het klassement.

KV Mechelen staat er slechts één punt achter op de elfde plaats en kan dus bij winst over Beerschot springen in het klassement. Trainer Wouter Vrancken kreeg voor deze wedstrijd goed nieuws, want Bateau, Walsh en Thoelen keren terug uit blessure.

SELECTIE I Deze 21 mannen trekken morgen richting 't Kiel voor de tweede match tegen @kbeerschotva van deze week.



Bateau, Walsh en Thoelen keren terug uit blessure.#nomatterwhat pic.twitter.com/YTS3zhVenW — KV Mechelen (@kvmechelen) February 13, 2021

Pakt Beerschot revanche voor de verloren bekerwedstrijd of gaat KV Mechelen opnieuw met de drie punten aan de haal?