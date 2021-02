Kompany speelt graag tegen laag blok en zal vanavond hoogstwaarschijnlijk zijn zin krijgen: "Intensiteit moet dezelfde blijven"

Kan Anderlecht voor het eerst dit seizoen eens drie wedstrijden op rij winnen? Vincent Kompany hoedde zich deze week voor grote uitspraken, want hij weet uit ervaring dat het snel kan keren binnen zijn jonge kern.

De afgelopen twee wedstrijden zag hij wel wat hij wou zien: hoge pressing, veel beweging, inzet. Voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge valt Mykhaylichenko opnieuw af in vergelijking met de bekermatch. Ook Majeed Ashimeru is er niet bij. Lawrence en Miazga keren wel weer en zullen hun plaats weer innemen in het elftal. Wwijzigingen ten opzichte van het team dat won tegen Genk hoeven niet verwacht te worden.

“Als wij de basisprincipes begrijpen, dan zijn we een goeie ploeg. Met onze intensiteit maken we het lastig voor de tegenstanders. Maar als we geen loopacties in de rug maken of aan honderd procent intensiteit spelen, zijn we een gewone ploeg. Ik ben dus zeer tevreden, maar blijf voorzichtig", zei Kompany.

Yves Vanderhaeghe heeft intussen al twee zeges na zijn aanstelling bij de Vereniging. Hij zal ook niet de poort wagenwijd openzetten zoals John van den Brom deed. Het is dus afwachten hoe Anderlecht deze keer tegen een laag blok zal presteren.

