Ashimeru is erbij, Kana niet meer - Volg Anderlecht-KV Kortrijk hier

Anderlecht versus KV Kortrijk... De Brusselaars kunnen zich mits winst weer in de top vier nestelen. KV Kortrijk heeft dan weer nog wat punten nodig om zich helemaal veilig te mogen noemen.

Bij Anderlecht zit Ashimeru voor de eerste keer in de selectie voor een competitiematch. De Ghanese middenvelder is eindelijk fit bevonden en zou in principe een meerwaarde moeten worden voor paars-wit. Hij neemt wel de plaats in van jeugdproduct Marco Kana, die er niet bij is.

Bij Kortrijk is De Sart terug uit blessure. Luka Elsner, de nieuwe coach, kan enkel niet rekenen op de geblesseerde D'Haene. Benieuwd ook of hij geleerd heeft van hoe Yves Vanderhaeghe tegen Anderlecht speelde.

