Wie doet gouden zaak in PO-race: OHL of KRC Genk?

Ook op Paasmaandag rolt de bal in de Jupiler Pro League. OHL-KRC Genk wordt ongetwijfeld een interessant duel, waarbij beide ploegen een gouden zaak kunnen doen. KRC Genk is mits een zege wel erg dichtbij dat POI-ticket, bij winst nadert OHL dan weer tot op een punt van Anderlecht en Oostende.

Marc Brys kan voor de clash met KRC Genk nog steeds niet rekenen op Maertens. Goed nieuws is dat ex-Genkie Hubert terugkeert uit schorsing.

Er staat maandag heel wat op het spel in onze partij tegen KRC Genk πŸ‘Š

Daarnaast zullen een aantal ex-Genkies zich willen tonen πŸ’ͺ



Lees de voorbeschouwing van de coach πŸ'‰ https://t.co/lBJKzv8lbJ#samensterker #ohlgnk pic.twitter.com/4DpjRQpqN1 — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) April 3, 2021

Bij KRC Genk zit Jhon Lucumi een schorsingsdag uit na zijn vijfde gele kaart. Wellicht vervangt McKenzie hem in de basis. Ook Dries Wouters is nog niet fit. Bryan Heynen, die uitviel tegen Standard, is wél fit bevonden en zit gewoon in de wedstrijdselectie.

De heenmatch in de Luminus Arena eindigde in augustus op een 1-1 gelijkspel. Ito bracht Genk op voorsprong, maar Henry frommelde diep in de tweede helft de gelijkmaker tegen de touwen. In het absolute slot werd OHL nog een loepzuivere strafschop onthouden, na een overduidelijke overtreding op Myny.

Aftrap: 13u30, King Power at Den Dreef

Ref: Jan Boterberg

