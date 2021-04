"Met 7 op 9 zijn we er altijd bij": Wat met de play-offambities bij de start van een pittig slotdrieluik?

De resultaten van het weekend tot dusver zijn vrij bizar te noemen, met staartploegen die en masse punten afpakken van ploegen die voor de play-offs strijden. En dus heeft een wedstrijd op paasmaandag plots toch weer nog heel wat belang.

Zulte Waregem leek met de nederlaag op Anderlecht zijn allerlaatste troefkaart te hebben uitgespeeld in de strijd om - wie weet - play-off 1.

Maar door de resultaten die op zaterdag en zondag binnensijpelden is het mathematisch zeker nog mogelijk, zeker als ook Anderlecht zou verliezen op Antwerp bijvoorbeeld maandagavond.

Play-off 2

Als Essevee wint van KAS Eupen, dan doet het in ieder geval een prima zaak in de strijd om play-off 2 - het echte doel dit seizoen. "Met 7 op 9 zijn we daar zeker bij", aldus Francky Dury vooraf op de clubwebstek.

Daniel Opare is voor de rest van het seizoen buiten strijd na een knieoperatie, ook Srarfi en Sissako zijn buiten strijd - Marcq is dan weer geschorst.

Doelmannen: Sammy Bossut, Louis Bostyn, Martijn Beernaert

Verdedigers: Olivier Deschacht, Ewoud Pletinckx, Laurens De Bock, Cameron Humphreys, Nikos Kainourgios, Cheik Thiam

Middenvelders: Omar Govea, Ibrahima Seck, Mathieu De Smet, Jannes Van Hecke

Aanvallers: Jelle Vossen, Tomáš Chorý, Jean-Luc Dompé, Gianni Bruno, Panos Armenakas, Antoine Colassin, Youssuf Sylla

